Кожен четвертий громадянин працює в "тіні" - А.Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На сьогодні застрахованими є 10,2 млн зайнятих осіб із 16,3 млн. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні із 16,3 млн зайнятих осіб застрахованими є тільки 10,2 млн зайнятих осіб, а кількість пенсіонерів сягає 12 млн осіб", - сказав А.Рева.
При цьому він додав, що кількість платників ЄСВ значно менша, ніж кількість пенсіонерів.
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"За офіційною статистикою, понад 4 млн громадян працює в тіні, тобто кожен четвертий, висока частка зарплат виплачується в конвертах", - додав А.Рева.
За його словами, це унеможливлює формування справедливої пенсійної системи.