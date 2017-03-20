Каждый четвертый гражданин работает в "тени" - А.Рева

"На сегодня из 16,3 млн. занятых лиц застрахованными являются только 10,2 млн. занятых лиц, а количество пенсионеров достигает 12 млн человек", - сказал А.Рева.

При этом он добавил, что количество плательщиков ЕСВ значительно меньше, чем количество пенсионеров.

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"По официальной статистике, более 4 млн граждан работает в тени, то есть каждый четвертый, высокая доля зарплат выплачивается в конвертах", - добавил А.Рева.

По его словам, это делает невозможным формирование справедливой пенсионной системы.