Каждый четвертый гражданин работает в "тени" - А.Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. На сегодня застрахованными являются 10,2 млн. занятых лиц из 16,3 млн.. Об этом во время заседания Совета регионального развития заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"На сегодня из 16,3 млн. занятых лиц застрахованными являются только 10,2 млн. занятых лиц, а количество пенсионеров достигает 12 млн человек", - сказал А.Рева.
При этом он добавил, что количество плательщиков ЕСВ значительно меньше, чем количество пенсионеров.
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"По официальной статистике, более 4 млн граждан работает в тени, то есть каждый четвертый, высокая доля зарплат выплачивается в конвертах", - добавил А.Рева.
По его словам, это делает невозможным формирование справедливой пенсионной системы.