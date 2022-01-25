Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 355 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Станом на ранок вівторка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 355 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 355,216,285 людей, з них одужало 282,113,679 осіб. Кількість померлих зросла до 5,622, 918.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (72,958,690), Індія (39,799,202), Бразилія (24,134,946), Франція (16,800,913), Велика Британія (15,953,685), Росія (11,173,300), Туреччина (11,014,152), Італія (10,001,344), Німеччина (8,808,107) Іспанія (9,280,890) та Аргентина (7,940,657).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (891,595), Бразилії (623,412) та Індії (490,462).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3 870 370 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 99 282 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.