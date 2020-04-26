Коронавірус в Італії: найменша кількість померлих з березня

КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Італії за останню добу було зафіксовано найменшу з середини березня кількість померлих через викликане коронавірусом захворювання COVID-19. Про це в неділю, 26 квітня, повідомляє відомство з цивільної оброни країни, передає УНН із посиланням на DW.