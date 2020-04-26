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Коронавірус в Італії: найменша кількість померлих з березня

Коронавірус в Італії: найменша кількість померлих з березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Італії за останню добу було зафіксовано найменшу з середини березня кількість померлих через викликане коронавірусом захворювання COVID-19. Про це в неділю, 26 квітня, повідомляє відомство з цивільної оброни країни, передає УНН із посиланням на DW.

Так, кількість летальних випадків склала 260 осіб. Це найнижчий показник з 14 березня, коли було зафіксовано 175 смертей через COVID-19. Відтоді щодня від хвороби помирали понад 300 осіб, на піку пандемії кількість померлих сягала тисячі. Загалом в Італії через викликану коронавірусом хворобу померли 26,6 тисячі людей, і це найбільший показник у Європі.

Кількість нових випадків зараження в країні зросла вперше за останні шість днів і склала 256 за добу. 

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте планує найближчим часом оголосити про послаблення з 4 травня карантинних обмежень. Цього дня, зокрема, мають знову запрацювати більшість підприємств. Утім, італійські школи залишатимуться на карантині до вересня.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 209 — летальні.

Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.

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