Коронавірус підтвердили ще у 16 мешканців Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Ще у 16 жителів Дніпропетровщини виявили коронавірус. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.
“Сім випадків — у Кривому Розі, по три — у Дніпрі та Підгородному, по одному — в П’ятихатському районі, Кам’янському та Покрові”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всього на Дніпропетровщині 310 інфікованих осіб.
“Тринадцять мешканців області вже одужали”, — резюмували у пресслужбі.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 209 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.