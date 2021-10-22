Королева Єлизавета II повернулася в замок після відвідин лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Британська королева Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку в п'ятницю в гарному настрої після того, як стало відомо, що вона провела ніч в лондонській лікарні. Про це інформує УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Букінгемський палац повідомив, що 95-річний британський монарх відправилася в приватну лікарню короля Едуарда VII в Лондоні в середу для "попереднього розслідування". Сьогодні, вона повернулася в свій будинок в Віндзорському замку "виконуючи легкі обов'язки".
Королева пройшла тести після того, як скасувала заплановану поїздку в ознаменування 100-річчя утворення Північної Ірландії, і в палаці заявили, що вона "неохоче" прийняла пораду медичної ради відпочити протягом декількох днів.
Палац зазвичай не публікує поточних звітів про здоров'я монарха, посилаючись на її конфіденційність. Однак в цьому випадку він підтвердив перебування королеви в лікарні після повідомлення газети The Sun.
"Вона ненавидить, коли навколо неї піднімають шум, а особливо це стосується здоров'я, - заявив ВВС королівський експерт Роберт Хардман.
Доповнення
Менш ніж через два тижні королева повинна буде прийняти у себе світових лідерів на саміті Організації Об'єднаних Націй з питань клімату в Глазго, Шотландія.
Єлизавета протягом усього життя мала міцне здоров'я, вона є довгожителем і править найдовше з усіх монархів Великої Британії. У наступному році їй належить відсвяткувати свій Платиновий ювілей - 70 років на престолі.
Єлизавета править з 1952 року і овдовіла в цьому році, коли принц Філіп помер у віці 99 років в квітні. В останні роки вона скоротила робоче навантаження, але як і раніше зберігає щільний графік королівських обов'язків.