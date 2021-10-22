Королева Елизавета II вернулась в замок после посещения больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Британская королева Елизавета II вернулась в Виндзорский замок в пятницу в хорошем настроении после того, как стало известно, что она провела ночь в лондонской больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Букингемский дворец сообщил, что 95-летний британский монарх отправилась в частную больницу короля Эдуарда VII в Лондоне в среду для "предварительного расследования". Сегодня, она вернулась в свой дом в Виндзорском замке "выполняя легкие обязанности".
Королева прошла тесты после того, как отменила запланированную поездку в ознаменование 100-летия образования Северной Ирландии, и во дворце заявили, что она "неохотно" приняла совет медицинского совета отдохнуть в течение нескольких дней.
Дворец обычно не публикует текущих отчетов о здоровье монарха, ссылаясь на ее конфиденциальность. Однако в этом случае он подтвердил пребывания королевы в больнице после сообщения газеты The Sun.
"Она ненавидит, когда вокруг нее поднимают шум, а особенно это касается здоровья, - заявил ВВС королевский эксперт Роберт Хардман.
Дополнение
Менее чем через две недели королева должна будет принять у себя мировых лидеров на саммите Организации Объединенных Наций по вопросам климата в Глазго, Шотландия.
Елизавета течение всей жизни имела крепкое здоровье, она долгожитель и правит дольше всех монархов Великобритании. В следующем году ей предстоит отпраздновать свой Платиновый юбилей - 70 лет на престоле.
Елизавета правит с 1952 года и овдовела в этом году, когда принц Филипп умер в возрасте 99 лет в апреле. В последние годы она сократила рабочую нагрузку, но по-прежнему сохраняет плотный график королевских обязанностей.