Єлизавета II повернулася до своїх королівських обов'язків після смерті чоловіка

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Королева 13 квітня зустрілася з Вільямом Пілом, 3-м графом Пілом, і влаштувала церемонію з нагоди його відставки з посади лорда Чемберлена.

Лорд Чемберлен контролює всі публічні королівські церемонії та заручини, включаючи королівські весілля, державні візити та знамениті садові вечірки королеви.

Відповідно до традиції, Піл повернув королеві церемоніальну паличку та офісні знаки, які він отримав, коли йому було призначено лордом Чемберленом.

Нагадаємо

9 квітня помер 99-річний герцог Единбурзький, чоловік Єлизавети II. Принц Філіп мав у червні відсвяткувати 100-річчя. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині Великої Британії.

У Британії оголошено національну жалобу за принцом Філіпом, королівська сім'я буде в жалобі 30 днів. Церемонія поховання чоловіка королеви Єлизавети ІІ принца Філіпа відбудеться 17 квітня.