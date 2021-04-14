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Елизавета II вернулась к своим королевских обязанностям после смерти мужа

Елизавета II вернулась к своим королевских обязанностям после смерти мужа

Киев  •  УНН

 • 28859 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Королева Елизавета II вернулась на работу через три дня после смерти мужа принца Филиппа, чтобы отметить отставку высшего чиновника королевского дома. Об этом пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

Королева 13 апреля встретилась с Уильямом Пилом, 3-м графом Пилом, и устроила церемонию по случаю его отставки с поста лорда Чемберлена.

Лорд Чемберлен контролирует все публичные королевские церемонии и помолвка, включая королевские свадьбы, государственные визиты и знаменитые садовые вечеринки королевы.

Согласно традиции, Пол вернул королеве церемониальную палочку и офисные знаки, которые он получил, когда ему было назначено лордом Чемберленом.

Напомним

9 апреля умер 99-летний герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II. Принц Филипп должен был в июне отпраздновать 100-летие. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье Великобритании.

В Британии объявлен национальный траур по принцем Филиппом, королевская семья будет в трауре 30 дней. Церемония похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа состоится 17 апреля.

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