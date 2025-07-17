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Контроль має поєднуватися з довірою, а безпека - працювати на спільний результат: підсумки панельної дискусії на MHP Procurement Conference 2025 17 липня 2025

Київ • УНН

 • 606 перегляди

17 липня у Києві відбулася панельна дискусія на MHP Procurement Conference 2025, присвячена взаємодії фінансів, безпеки та закупівель. Учасники обговорили, як контроль та довіра працюють на спільний результат, посилюючи економіку країни.

Контроль має поєднуватися з довірою, а безпека - працювати на спільний результат: підсумки панельної дискусії на MHP Procurement Conference 2025

Сьогодні, 17 липня, у Києві відбулася панельна дискусія на MHP Procurement Conference 2025 "Взаємодія фінансів, безпеки та закупівель: баланс контролю та гнучкості", передає УНН.

Деталі

Мета конференції — підвищувати ефективність закупівель всієї країни. А в результаті — посилювати економіку нашої держави.

Модерував розмову Ярослав Зубченко, керівник управління операційних закупівель МХП, який підкреслив важливість навичок переговорів для сучасного закупівельника. За його словами, сьогодні ця роль потребує не лише технічної підготовки, а й ініціативності, здатності працювати в команді та постійного прагнення до розвитку.

Учасники дискусії зійшлися на тому, що ефективна закупівельна функція сьогодні — це результат системної взаємодії з іншими напрямками. Контроль має поєднуватися з довірою, а безпека — працювати на спільний результат разом із закупівлями.

Сергій Сестринський (INTECH) поділився досвідом трансформації взаємодії зі службою безпеки, оновлення політик і категорійних стратегій, що дозволило пришвидшити процеси та підвищити рівень прозорості.

Володимир Середа (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) акцентував на важливості конструктивних відносин між різними командами. Контроль і прозорість — не протилежність гнучкості, якщо є діалог.

Гошгар Гасанов (ВФ Україна) наголосив: ризики завжди будуть, але довгострокові партнерства дозволяють зменшити невизначеність. Особливо, коли KPI замовника і постачальника збігаються — тоді всі працюють на спільний результат.

Дар’я Буйна (Аврора) поділилася досвідом, як компанія впровадила співпрацю з безпекою на всіх етапах: від планування тендерів до аналізу ринку, що дозволяє закупівельникам приймати зважені рішення вчасно.

Учасники дискусії дійшли спільної думки про те, що баланс між контролем і гнучкістю можливий лише тоді, коли кожна сторона — закупівлі, безпека, фінанси — розуміє спільну мету, підтримує інші команди й діє як частина єдиної системи.

Довідка

Організатор MHP Procurement Conference 2025 — МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій.

Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі.

Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Об'єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП — лідер з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry.

Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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