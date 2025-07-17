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Контроль должен сочетаться с доверием, а безопасность – работать на общий результат: итоги панельной дискуссии на MHP Procurement Conference 2025 17 июля 2025

Киев • УНН

 • 216 просмотра

17 июля в Киеве состоялась панельная дискуссия на MHP Procurement Conference 2025, посвященная взаимодействию финансов, безопасности и закупок. Участники обсудили, как контроль и доверие работают на общий результат, усиливая экономику страны.

Контроль должен сочетаться с доверием, а безопасность – работать на общий результат: итоги панельной дискуссии на MHP Procurement Conference 2025

Сегодня, 17 июля, в Киеве состоялась панельная дискуссия на MHP Procurement Conference 2025 "Взаимодействие финансов, безопасности и закупок: баланс контроля и гибкости", передает УНН.

Детали

Цель конференции — повышать эффективность закупок всей страны. А в результате — усиливать экономику нашего государства.

Модерировал разговор Ярослав Зубченко, руководитель управления операционных закупок МХП, который подчеркнул важность навыков переговоров для современного закупщика. По его словам, сегодня эта роль требует не только технической подготовки, но и инициативности, способности работать в команде и постоянного стремления к развитию.

Участники дискуссии сошлись на том, что эффективная закупочная функция сегодня — это результат системного взаимодействия с другими направлениями. Контроль должен сочетаться с доверием, а безопасность — работать на общий результат вместе с закупками.

Сергей Сестринский (INTECH) поделился опытом трансформации взаимодействия со службой безопасности, обновления политик и категорийных стратегий, что позволило ускорить процессы и повысить уровень прозрачности.

Владимир Середа (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) акцентировал на важности конструктивных отношений между различными командами. Контроль и прозрачность — не противоположность гибкости, если есть диалог.

Гошгар Гасанов (ВФ Украина) подчеркнул: риски всегда будут, но долгосрочные партнерства позволяют уменьшить неопределенность. Особенно, когда KPI заказчика и поставщика совпадают — тогда все работают на общий результат.

Дарья Буйна (Аврора) поделилась опытом, как компания внедрила сотрудничество с безопасностью на всех этапах: от планирования тендеров до анализа рынка, что позволяет закупщикам принимать взвешенные решения вовремя.

Участники дискуссии пришли к общему мнению о том, что баланс между контролем и гибкостью возможен только тогда, когда каждая сторона — закупки, безопасность, финансы — понимает общую цель, поддерживает другие команды и действует как часть единой системы.

Справка

Организатор MHP Procurement Conference 2025 — МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий.

Имеет производственные мощности в Украине и Юго-Восточной Европе.

Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Объединяет более 36 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ 20 лучших работодателей Украины по версии Forbes

МХП экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП — лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry.

Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаде" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Рядом".

Основатель и CEO МХП — украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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