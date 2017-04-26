Контактна група не знайшла рішень в економічних питаннях Донбасу - М.Сайдік

“У робочій групі з економічних питань обговорювалося рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо призупинення вантажного транспортного сполучення через лінії зіткнення, за винятком гуманітарного вантажу прийнятого в березні. Так само обговорювалося ведення так званого зовнішнього управління на підприємствах під українською юрисдикцією працюють на територіях ОРДЛО. На жаль ніяких рішень з цих питань не було досягнуто”, - повідомив М.Сайдік.

Нагадаємо, ТКГ в Мінську обговорила питання водопостачання Донбасу.