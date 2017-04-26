Контактна група не знайшла рішень в економічних питаннях Донбасу - М.Сайдік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Підгрупа з економічних питань Донбасу не знайшла рішення в питаннях, що стосуються заборони транспортного сполучення через лінію зони АТО і так званої націоналізації бойовиками українських підприємств в ОРДЛО. Про це під час брифінгу за результатами зустрічі повідомив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік, передає УНН.
“У робочій групі з економічних питань обговорювалося рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо призупинення вантажного транспортного сполучення через лінії зіткнення, за винятком гуманітарного вантажу прийнятого в березні. Так само обговорювалося ведення так званого зовнішнього управління на підприємствах під українською юрисдикцією працюють на територіях ОРДЛО. На жаль ніяких рішень з цих питань не було досягнуто”, - повідомив М.Сайдік.
Нагадаємо, ТКГ в Мінську обговорила питання водопостачання Донбасу.