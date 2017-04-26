Контактная группа не нашла решений в экономических вопросах Донбасса - М.Сайдик

"В рабочей группе по экономическим вопросам обсуждалось решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о приостановлении грузового транспортного сообщения через линии соприкосновения, за исключением гуманитарного груза принятого в марте. Так же обсуждался ведения так называемого внешнего управления на предприятиях под украинской юрисдикцией работают на территориях ОРДЛО. К сожалению никаких решений по этим вопросам не было достигнуто", - сообщил М.Сайдик.

Напомним, ТКГ в Минске обсудила вопросы водоснабжения Донбасса.