Контактная группа не нашла решений в экономических вопросах Донбасса - М.Сайдик
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Подгруппа по экономическим вопросам Донбасса не нашла решения в вопросах, касающихся запрета транспортного сообщения через линию зоны АТО и так называемой национализации боевиками украинских предприятий в ОРДЛО. Об этом во время брифинга по результатам встречи сообщил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, передает УНН.
"В рабочей группе по экономическим вопросам обсуждалось решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о приостановлении грузового транспортного сообщения через линии соприкосновения, за исключением гуманитарного груза принятого в марте. Так же обсуждался ведения так называемого внешнего управления на предприятиях под украинской юрисдикцией работают на территориях ОРДЛО. К сожалению никаких решений по этим вопросам не было достигнуто", - сообщил М.Сайдик.
Напомним, ТКГ в Минске обсудила вопросы водоснабжения Донбасса.