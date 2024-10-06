Конфлікт між блогером Ніколасом Кармою та представником ТЦК: поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом конфлікту у центрі Полтави між блогером Ніколасом Кармою та представником ТЦК. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Контекст

Блогер розповів, що під час запису інтерв’ю з людьми у Полтаві він почув, як група молодиків почала кричати "Зараз ми хайпонемо". Згодом вони підійшли до нього й запитали про його ставлення до Збройних сил України.

Чую на фоні компанія людей зібралася, богатирів таких, які викликають "Карма" і там матюки, зараз ми хайпонемо. Після завершення мого інтерв’ю, вони підійшли та сказали, що хочуть задати декілька питань. Я звісно відмовляюся, тому що я почув все, що вони про мене думають і говорити до, тому я не хочу з цими людьми спілкуватися, щоб дати їм контент. Питання було наступне: "ваше відновлення до ЗСУ". Я мовчу. Вони далі знімали мене і мого оператора. Я сказав свою позицію, що кожен повинен бути в армії, або для армії. Все. Але їм цього стало замало. Мій оператор перепідключав тоді апаратуру і, на жаль, цих моментів він не зняв. "Коли я підійшов до цієї людини, я хотів, аби вона показала своє обличчя на мою камеру. Але його друг підбіг до мене ззаду та приставив мені до шиї пістолет. Також він погрожував пістолетом очевидцям, людям, які там були, я їх не знаю