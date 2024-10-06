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Конфлікт між блогером Ніколасом Кармою та представником ТЦК: поліція відкрила кримінальне провадження

Конфлікт між блогером Ніколасом Кармою та представником ТЦК: поліція відкрила кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 19233 перегляди

У Полтаві стався конфлікт між блогером Ніколасом Кармою та представником ТЦК. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", вилучено пістолет, схожий на стартовий.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом конфлікту у центрі Полтави між блогером Ніколасом Кармою та представником ТЦК. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.

Деталі

За фактом конфлікту у центрі Полтави поліція відкрила кримінальне провадження. Учасники конфлікту встановлені. Тривають слідчі дії. Про подію поліції стало відомо 6 жовтня із місцевих пабліків, де зазначалося, що між двома чоловіками та блогером виник конфлікт. Один із чоловіків, ймовірно, погрожував пістолетом. У ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій працівники поліції встановили учасників конфлікту. На даний час з ними проводяться слідчі дії. Пістолет, схожий на стартовий, вилучено та направлено на експертизу

 - повідомили в поліції.

Зазначається, що за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Контекст

Блогер розповів, що під час запису інтерв’ю з людьми у Полтаві він почув, як група молодиків почала кричати "Зараз ми хайпонемо". Згодом вони підійшли до нього й запитали про його ставлення до Збройних сил України.

Чую на фоні компанія людей зібралася, богатирів таких, які викликають "Карма" і там матюки, зараз ми хайпонемо. Після завершення мого інтерв’ю, вони підійшли та сказали, що хочуть задати декілька питань. Я звісно відмовляюся, тому що я почув все, що вони про мене думають і говорити до, тому я не хочу з цими людьми спілкуватися, щоб дати їм контент. Питання було наступне: "ваше відновлення до ЗСУ". Я мовчу. Вони далі знімали мене і мого оператора. Я сказав свою позицію, що кожен повинен бути в армії, або для армії. Все. Але їм цього стало замало. Мій оператор перепідключав тоді апаратуру і, на жаль, цих моментів він не зняв. "Коли я підійшов до цієї людини, я хотів, аби вона показала своє обличчя на мою камеру. Але його друг підбіг до мене ззаду та приставив мені до шиї пістолет. Також він погрожував пістолетом очевидцям, людям, які там були, я їх не знаю

- розповів блогер.

В коментарях до допису користувачі почали писати, що на відео чоловік схожий на представника ТЦК Олександра Логвиненка.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в коментарі Суспільному розповів, що начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко проводив час у місті разом з родиною 5 жовтня.

Він помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. У свою чергу, він також вирішив підійти та задати два простих питання – ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу

Нагадаємо

Чернівецький обласний ТЦК та СП, коментуючи відео на якому священик заявляє про протиправні дії військовослужбовців та перешкоджає руху транспорту, заявивши, що протиправних дій з боку представників ТЦК та СП щодо нього не було, а відео має маніпулятивний характер.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
chernivtsiЧернівці
poltavaПолтава

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