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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конфликт между блогером Николасом Кармой и представителем ТЦК: полиция открыла уголовное производство

Конфликт между блогером Николасом Кармой и представителем ТЦК: полиция открыла уголовное производство

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 13:05  •  5159 просмотра

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В Полтаве произошел конфликт между блогером Николасом Кармой и представителем ТЦК. Полиция открыла уголовное производство по статье «Хулиганство», изъят пистолет, похожий на стартовый.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту конфликта в центре Полтавы между блогером Николасом Кармой и представителем ТЦК. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.

Детали

По факту конфликта в центре Полтавы полиция открыла уголовное производство. Участники конфликта установлены. Продолжаются следственные действия. О происшествии полиции стало известно 6 октября из местных пабликов, где отмечалось, что между двумя мужчинами и блогером возник конфликт. Один из мужчин, вероятно, угрожал пистолетом. В ходе проведения первоочередных оперативных и следственных действий сотрудники полиции установили участников конфликта. В настоящее время с ними проводятся следственные действия. Пистолет, похожий на стартовый, изъят и направлен на экспертизу

 - сообщили в полиции.

Отмечается, что по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Контекст

Блогер рассказал, что во время записи интервью с людьми в Полтаве он услышал, как группа молодых людей начала кричать «Сейчас мы хайпонемо». Впоследствии они подошли к нему и спросили о его отношении к Вооруженным силам Украины.

Слышу на фоне компания людей собралась, богатырей таких, которые вызывают «Карма» и там матерные слова, сейчас мы хайпонемо. После завершения моего интервью, они подошли и сказали, что хотят задать несколько вопросов. Я конечно отказываюсь, потому что я услышал все, что они обо мне думают и говорить до, поэтому я не хочу с этими людьми общаться, чтобы дать им контент. Вопрос был следующий: «ваше восстановление в ВСУ». Я молчу. Они дальше снимали меня и моего оператора. Я сказал свою позицию, что каждый должен быть в армии, или для армии. Все. Но им этого стало мало. Мой оператор переподключал тогда аппаратуру и, к сожалению, этих моментов он не снял. «Когда я подошел к этому человеку, я хотел, чтобы он показал свое лицо на мою камеру. Но его друг подбежал ко мне сзади и приставил мне к шее пистолет. Также он угрожал пистолетом очевидцам, людям, которые там были, я их не знаю

- рассказал блогер.

В комментариях к сообщению пользователи начали писать, что на видео мужчина похож на представителя ТЦК Александра Логвиненко.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии Общественному рассказал, что начальник районного ТЦК Александр Логвиненко проводил время в городе вместе с семьей 5 октября.

Он заметил мужчину, который подходил к женщинам и задавал им различные провокационные вопросы. В свою очередь, он также решил подойти и задать два простых вопроса - отношение к ВСУ и к военной службе. При этом он сообщил, что является офицером ВСУ. На видео это все есть. Затем он отошел. Никакого конфликта со стороны офицера не было. Но блогер подбежал к нему со спины, схватил за плечо и начал конфликтовать откровенно, применяя при этом меры физического воздействия

Напомним,

Черновицкий областной ТЦК и СП, комментируя видео на котором священник заявляет о противоправных действиях военнослужащих и препятствует движению транспорта, заявив, что противоправных действий со стороны представителей ТЦК и СП в отношении него не было, а видео имеет манипулятивный характер.

Павел Башинский

Павел Башинский

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