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Компанія Tesla пішла судом проти Євросоюзу – Financial Times

Компанія Tesla пішла судом проти Євросоюзу – Financial Times

Київ • УНН

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Tesla оскаржує в суді антисубсидіарне мито ЄС до 7,8% на імпорт електромобілів з Китаю. Компанія приєдналася до BMW та китайських виробників, які також подали позови проти нових тарифів.

Tesla подала проти Європейського союзу позов у зв'язку з запровадженням Брюсселем мит на імпорт електромобілів із Китаю. Про це інформує видання Financial Times із посиланням на документи Європейського суду, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, в понеділок, 27 січня, Європейський суд опублікував на своєму сайті підтвердження позову, поданого шанхайською філією Tesla, не надавши додаткових подробиць.

Позов Tesla послідував за аналогічними позовами, поданими німецькою BMW та кількома китайськими автовиробниками.

У жовтні ЄС запровадив антисубсидіарне мито до 7,8% для Tesla та до 35,3% для імпорту інших китайських електромобілів, вироблених іншими автовиробниками. Вони були додані до 10-відсоткового стандартного імпортного мита для галузі

- пише Financial Times.

Антисубсидіарне мито ввели після розслідування ЄС, розпочатого у 2023 році щодо несправедливої ​​підтримки Китаєм своєї електромобільної галузі. Тоді Брюссель виявив, що автовиробники отримали вигоду від пільгових кредитів, дешевих земельних угод та субсидій для постачальників, таких як сталелітників.

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Приблизно п'ята частина всіх електромобілів, проданих в ЄС минулого року, або 300 000 одиниць, було вироблено в Китаї. На частку Tesla припало 28 відсотків китайських електромобілів, імпортованих у блок 2023 року, більше, ніж будь-яку іншу марку, за даними екологічної неурядової організації Transport and Environment.

Компанія Tesla отримала найнижчий тариф після того, як індивідуальна перевірка ЄС показала, що компанія отримала найменший обсяг підтримки китайського уряду

- йдеться в дописі.

У юридичному документі не наводиться жодних подробиць щодо аргументації Tesla. Справа проти Європейської комісії буде розглядатися в Загальному суді, другому за величиною суді ЄС, і вердикт може бути оскаржений у Європейському суді.

Ми готові захищати нашу позицію в суді, якщо це необхідно

- заявив представник Європейської комісії з торгівлі Олоф Гілл у відповідь на заяву Tesla.

"За даними Acea, європейської організації автомобільної промисловості, кількість нових реєстрацій Tesla у 2024 році скоротилася на 13 відсотків у річному обчисленні до 242 945 автомобілів. Політична активність Маска вважається причиною того, що деякі водії не купують Tesla, хоча інші купують її частіше", - резюмували в Financial Times.

Нагадаємо

У Tesla вперше за дев’ять років заявили про падіння продажів до 1,79 млн автомобілів порівняно з 1,81 млн у 2023. Падіння пов'язують із посиленням конкуренції від китайських та європейських виробників.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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