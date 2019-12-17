Коляда в ООН: головна мета - ментальна реінтеграція Донбасу, а вже потім відбудова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Для об’єднання країни важлива саме ментальна реінтеграція, а вже потім - відновлення територій. Про це під час своєї доповіді на пленарному засіданні 74-ої Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй повідомила Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає УНН із посиланням на повідомлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України у Facebook.
"Ми намагаємося об’єднати нашу країну. Головна мета – реінтеграція ментальна, а вже потім – відновлення територій. У центрі уваги – людина, з її проблемами та потребами", - заявила Міністр.
Коляда розповіла про завдання, які вирішує держава для реінтеграції Донбасу.
Зокрема, суттєво спрощено процедуру перетину лінії розмежування для мешканців тимчасово окупованих територій, аби полегшити їм доступ до адміністративних, освітніх, медичних послуг. Крім того, держава формує нову ефективну програму інвестиційного розвитку регіону, з акцентом на інфраструктурних проєктах, які можуть сприяти зміні економічної структури регіону.
За словами Міністра, активізовано й роботу з формування ефективної інформаційної політики, оскільки саме в інформаційному середовищі розпочалася агресія, а також ведеться моніторинг ситуації.
"Особлива увага – Криму. Наше завдання фіксувати всі випадки порушень прав людини та інтересів держави", - наголосила Коляда.
За її словами, держава також працює над програмою компенсації за зруйноване житло та низкою житлових програм для внутрішньо переміщених осіб.
Нагадаємо, 13% населення країни живуть на тимчасово окупованих територіях.
Як раніше повідомлялося в УНН, Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда повинна була виступити із доповіддю на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН.