Коляда в ООН: головна мета - ментальна реінтеграція Донбасу, а вже потім відбудова

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Для об’єднання країни важлива саме ментальна реінтеграція, а вже потім - відновлення територій. Про це під час своєї доповіді на пленарному засіданні 74-ої Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй повідомила Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда, передає УНН із посиланням на повідомлення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України у Facebook.