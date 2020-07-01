Колишній воротар "Ліверпулю" перейшов до клубу Реброва

Футболіст приєднався до команди на правах вільного агента. Деталі контракту між сторонами невідомі.

32-річний страж воріт захищав кольори англійських футбольних клубів в період з 2007 по 2016 рік, виступаючи за “Болтон” і “Ліверпуль” в Прем’єр-лізі. З 2018 року він був відданий в оренду шотландському “Хіберніану”, а минулого року підписав з командою повноцінний контракт.

Зауважимо, що Богдан відіграв 20 матчів за національну команду Угорщини.

Додамо, що наставником “Ференцвароша” є Сергій Ребров, а у складі виступають українці Харатін та Зубков.