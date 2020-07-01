Бывший вратарь "Ливерпуля" перешел в клуб Реброва
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Чемпион Венгрии по футболу “Ференцварош” объявил о подписании контракта с 32-летним вратарем Адамом Богданом, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Детали контракта между сторонами неизвестны.
32-летний страж ворот защищал цвета английских футбольных клубов в период с 2007 по 2016 год, выступая за “Болтон” и “Ливерпуль” в Премьер-лиге. С 2018 года он был отдан в аренду шотландскому “Хиберниану”, а в прошлом году подписал с командой полноценный контракт.
Заметим, что Богдан сыграл 20 матчей за национальную команду Венгрии.
Добавим, что наставником “Ференцвароша” является Сергей Ребров, а в составе выступают украинцы Харатин и Зубков.