Бывший вратарь "Ливерпуля" перешел в клуб Реброва

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Чемпион Венгрии по футболу “Ференцварош” объявил о подписании контракта с 32-летним вратарем Адамом Богданом, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Футболист присоединился к команде на правах свободного агента. Детали контракта между сторонами неизвестны.

32-летний страж ворот защищал цвета английских футбольных клубов в период с 2007 по 2016 год, выступая за “Болтон” и “Ливерпуль” в Премьер-лиге. С 2018 года он был отдан в аренду шотландскому “Хиберниану”, а в прошлом году подписал с командой полноценный контракт.

Заметим, что Богдан сыграл 20 матчей за национальную команду Венгрии.

Добавим, что наставником “Ференцвароша” является Сергей Ребров, а в составе выступают украинцы Харатин и Зубков.

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