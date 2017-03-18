Колишній директор Роскосмосу знайдений мертвим у московському СІЗО

Зазначається, що інформацію підтвердила член Громадської спостережної комісії Єва Меркачева.

Офіційних повідомлень про причини смерті В.Євдокимова поки немає. Російські агентства, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, пишуть про те, що він наклав на себе руки. Деякі ЗМІ повідомляють, що на тілі В.Євдокимова знайшли три колоті рани.

В.Євдокимов був заарештований в грудні минулого року і звинувачений в шахрайстві в особливо великому розмірі. За версією слідства, на початку 2000-х років він разом з ще чотирма підозрюваними незаконно приватизував комплекс будівель, що належав авіабудівної корпорації “МіГ”. Сам він провину не визнавав, керівництво Роскосмосу закликало звільнити його з-під варти.

Як повідомляв УНН, Роскосмос планує провести 29 космічних пусків у 2017 році.