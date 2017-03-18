Бывший директор Роскосмоса найден мертвым в московском СИЗО

Отмечается, что информацию подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Официальных сообщений о причинах смерти В.Евдокимова пока нет. Российские агентства, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишут о том, что он покончил с собой. Некоторые СМИ сообщают, что на теле В.Евдокимова нашли три колотые раны.

В.Евдокимов был арестован в декабре прошлого года и обвинен в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в начале 2000-х годов он вместе с еще четырьмя подозреваемыми незаконно приватизировал комплекс зданий принадлежавший авиастроительной корпорации "МиГ". Сам он вину не признавал, руководство Роскосмоса призывало освободить его из-под стражи.

Как сообщал УНН, Роскосмос планирует провести 29 космических пусков в 2017 году.