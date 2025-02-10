Кокаїн із молочного порошку: як у кіно підміняють наркотики

Коли справа доходить до сцен із наркотиками у популярних серіалах, продюсери витрачають тисячі доларів, щоб зробити їх реалістичними, але безпечними для акторів. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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"Валізи з наркотиками - це не зовсім те, що можна очікувати від роботи", - каже Пол Крос, художник-постановник серіалу "Суперген", кримінального серіалу про супергероїв, який стартував минулого року. Однак Кросу свого часу довелося мати справу з багатьма з них, хоча й підробленими.

Нещодавно він їздив Лондоном із фургоном, повним підроблених кокаїнових брикетів.

Це досить дивне відчуття. Не те, що ви б зробили у своєму повсякденному житті, - каже він.

Від модних підліткових шоу до кримінальних драм, сцени з наркотиками часто відіграють ключову роль у сучасних телесеріалах. Тож забезпечення безпеки, законності та реалістичності цих моментів стало настільки важливим для продюсерів, що вони можуть витрачати тисячі фунтів на це. Для кожної пачки підробленого кокаїну, що вивантажується в підроблений наркопритон, комусь доводиться витрачати тижні на створення ідеальної текстури порошку. Для кожної таблетки, прийнятої актором, величезна кількість праці пішла на те, щоб переконатися, що вона не шкідлива.

Коли справа доходить до реквізиту, який актори нюхають, курять або ковтають, існують галузеві стандарти. Кокаїн часто відтворюється за допомогою глюкози, B12 або порошку вітаміну C, хоча найпоширенішою заміною є порошок молока або лактози. "Він змішується з водою у вашому носі й по суті перетворюється на молоко", - пояснює Філіп Барнетт, який працював над підлітковою драмою Сема Левінсона "Ейфорія".

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Часто використовуються легальні альтернативи траві: рослини, вирощені без психоактивних хімікатів. "Це як травичка, що розчаровує!" - каже Крос. Все інше, що курять, - це, як правило, безнікотинові трав'яні сигарети. Тим часом, екстазі та діазепам іноді замінюють солодощами, але найчастіше цукровими таблетками, купленими у фармацевтів, що спеціалізуються на плацебо-препаратах, створених спеціально для телебачення.

"Компанії, що виробляють плацебо, надзвичайно дорогі", - каже Кросс. "Ви можете легко витратити 1000 фунтів стерлінгів (1 238 американських доларів) і отримати тільки еквівалентну кількість справжнього наркотику, який ви знайдете на вулиці".

Це означає, що коли наркотики потрібні в більшому масштабі - наприклад, щоб заповнити притон підробленим МДМА, креком, кокаїном і травою, як він робив на "Суперген" - продюсерам доводиться проявляти креативність. Вони використовували органічну олію ши для креку, яка, за словами Кросса, "ламалася не так, як раніше, але виглядала справжньою на відстані". Для травички вони обертали мох нитками, розпорошували на нього клей і обвалювали в травах. Тим часом, 1000 блоків кокаїну були створені шляхом обгортання пінопластових блоків, що використовуються для флористики, в термоусадочну плівку. Весь процес зайняв близько місяця.

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У нас була окрема зона в художньому відділі, де працювало близько шести-восьми осіб, які займалися виключно виготовленням і пакуванням наркотиків, - каже Кросс.

Художник-постановник серіалу "Пуститися берега" Робб Вілсон Кінг застосував аналогічний підхід, щоб зробити метамфетамін реалістичним, консультуючись як з офіцерами Управління з боротьби з наркотиками (DEA), так і з дилерами, з якими він потоваришував на вулицях Альбукерке, де знімали серіал.

Діючи таким чином, ми змогли отримати доступ до кварталів і будинків, де готували метамфетамін. Ми навіть подружилися з деякими з цих людей - згадує Кінг.

Хімічний запах виробленого наркотику зберігся в його пам'яті. "Це було досить страшно. Ви маєте справу з дійсно небезпечною річчю. Якщо це зробити неправильно у вашій присутності, ви можете постраждати. Але важливо відчувати і бачити це - ви можете перенести це на плівку".

Актор Джона Гілл відверто розповів про свій досвід вдихання вітаміну D як підробленого кокаїну у фільмі "Вовк з Волл-стріт". "Якщо ви потрапите в легені з такою дозою, ви сильно захворієте", - зізнався він.

Що стосується сцен, де актори курять травичку, Барнетт каже: "Найбільша проблема - зробити так, щоб це виглядало автентично, тому що більшість акторів не курять. Тримання сигарети стає чимось, що їм, можливо, доведеться практикувати".

Однак найголовнішою перешкодою при показі наркотиків на ТБ часто є автентичне відображення інтенсивності наркотичного досвіду. Наприклад, для "Ейфорії" дизайнери використали складну постановку, щоб перенести глядачів на вершину разом із персонажами. "У першому сезоні, - каже Барнетт, - коли Зендая, перебуваючи під впливом наркотиків, піднімається сходами і проходить коридором, який стає нестабільним, всю декорацію довелося побудувати на шарнірі, а потім перемістити, щоб відтворити цей ефект".

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