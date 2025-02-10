Документальна стрічка "Порцелянова війна" здобула нагороду Гільдії режисерів США

Документальний фільм "Порцелянова війна" продовжує підкорювати світові кінонагороди – стрічка отримала премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) та претендує на "Оскар-2025". Про це в етері Громадського радіо повідомила Оксана Волошенюк, голова Спілки кінокритиків України, передає УНН.



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Світова прем’єра фільму відбулася у січні 2024 року на кінофестивалі Sundance, де він був відзначений Гран-прі в конкурсі документального кіно.

В Україні стрічку вперше показали у травні 2024 року в рамках Фестивалю американського кіно "Незалежність".

Також "Порцелянова війна" цього року номінована на премію "Оскар" у секції "Найкращий документальний фільм".

Стрічка розповідає про трьох українських художників-керамістів: Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова, який у фільмі виконує роль оператора. Через окупацію вони були змушені покинути Крим і зараз мешкають у прифронтовому Харкові, де створюють тендітні порцелянові фігурки, що втілюють світ, який неможливо зруйнувати.

Переможці премії Гільдії режисерів США 2025 року:

- Найкращий режисер ігрового кіно – Шон Бейкер, "Анора"

- Найкращий режисер-дебютант ігрового кіно – РаМелл Росс, "Хлопчаки з нікелю"

- Найкращий режисер драматичного серіалу – Фредерік Той, "Сьоґун"

- Найкращий режисер комедійного серіалу – Люсія Аньєло, "Хитрощі"

- Найкращий режисер телефільму або мінісеріалу – Стівен Зелліан, "Ріплі"

- Найкращий режисер документального фільму – Брендан Белломо та Слава Леонтьєв

Нагадаємо

Минулого року український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" здобув перемогу в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" на премію "Оскар".

