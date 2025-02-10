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Документальная лента "Фарфоровая война" получила награду Гильдии режиссеров США

Документальная лента "Фарфоровая война" получила награду Гильдии режиссеров США

Киев  •  УНН

 • 44972 просмотра

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Документальный фильм "Фарфоровая война" получил награду Гильдии режиссеров США и номинирован на "Оскар-2025". Лента рассказывает о трех украинских художниках-керамистах, которые из-за оккупации покинули Крым и работают в Харькове.

Документальный фильм "Фарфоровая война" продолжает покорять мировые кинонаграды - лента получила премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) и претендует на "Оскар-2025". Об этом в эфире Общественного радио сообщила Оксана Волошенюк, председатель Союза кинокритиков Украины, передает УНН.

Детали

Мировая премьера фильма состоялась в январе 2024 года на кинофестивале Sundance, где он был отмечен Гран-при в конкурсе документального кино.

В Украине ленту впервые показали в мае 2024 года в рамках Фестиваля американского кино "Независимость".

Также "Фарфоровая война" в этом году номинирована на премию "Оскар" в секции "Лучший документальный фильм".

Лента рассказывает о трех украинских художниках-керамистах: Славе Леонтьеву, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове, который в фильме исполняет роль оператора. Из-за оккупации они были вынуждены покинуть Крым и сейчас живут в прифронтовом Харькове, где создают хрупкие фарфоровые фигурки, воплощающие мир, который невозможно разрушить.

Победители премии Гильдии режиссеров США 2025 года:

- Лучший режиссер игрового кино - Шон Бейкер, "Анора"

- Лучший режиссер-дебютант игрового кино - РаМелл Росс, "Мальчишки из никеля"

- Лучший режиссер драматического сериала - Фредерик Той, "Сегун"

- Лучший режиссер комедийного сериала - Люсия Аньело, "Хитрости"

- Лучший режиссер телефильма или мини-сериала - Стивен Зеллиан, "Рипли"

- Лучший режиссер документального фильма - Брендан Белломо и Слава Леонтьев

Напомним

В прошлом году украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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