Документальная лента "Фарфоровая война" получила награду Гильдии режиссеров США
Киев • УНН
Документальный фильм "Фарфоровая война" получил награду Гильдии режиссеров США и номинирован на "Оскар-2025". Лента рассказывает о трех украинских художниках-керамистах, которые из-за оккупации покинули Крым и работают в Харькове.
Документальный фильм "Фарфоровая война" продолжает покорять мировые кинонаграды - лента получила премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) и претендует на "Оскар-2025". Об этом в эфире Общественного радио сообщила Оксана Волошенюк, председатель Союза кинокритиков Украины, передает УНН.
Детали
Мировая премьера фильма состоялась в январе 2024 года на кинофестивале Sundance, где он был отмечен Гран-при в конкурсе документального кино.
В Украине ленту впервые показали в мае 2024 года в рамках Фестиваля американского кино "Независимость".
Также "Фарфоровая война" в этом году номинирована на премию "Оскар" в секции "Лучший документальный фильм".
Лента рассказывает о трех украинских художниках-керамистах: Славе Леонтьеву, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове, который в фильме исполняет роль оператора. Из-за оккупации они были вынуждены покинуть Крым и сейчас живут в прифронтовом Харькове, где создают хрупкие фарфоровые фигурки, воплощающие мир, который невозможно разрушить.
Победители премии Гильдии режиссеров США 2025 года:
- Лучший режиссер игрового кино - Шон Бейкер, "Анора"
- Лучший режиссер-дебютант игрового кино - РаМелл Росс, "Мальчишки из никеля"
- Лучший режиссер драматического сериала - Фредерик Той, "Сегун"
- Лучший режиссер комедийного сериала - Люсия Аньело, "Хитрости"
- Лучший режиссер телефильма или мини-сериала - Стивен Зеллиан, "Рипли"
- Лучший режиссер документального фильма - Брендан Белломо и Слава Леонтьев
Напомним
В прошлом году украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".