Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Когда дело доходит до сцен с наркотиками в популярных сериалах, продюсеры тратят тысячи долларов, чтобы сделать их реалистичными, но безопасными для актеров. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

«Чемоданы с наркотиками - это не совсем то, что можно ожидать от работы», - говорит Пол Кросс, художник-постановщик сериала „Суперген“, криминального сериала о супергероях, который стартовал в прошлом году. Однако Кроссу в свое время пришлось иметь дело со многими из них, хотя и поддельными.

Недавно он ездил по Лондону с фургоном, полным поддельных кокаиновых брикетов.

Это довольно странное ощущение. Не то, что вы бы сделали в своей повседневной жизни, - говорит он.

От модных подростковых шоу до криминальных драм, сцены с наркотиками часто играют ключевую роль в современных телесериалах. Поэтому обеспечение безопасности, законности и реалистичности этих моментов стало настолько важным для продюсеров, что они могут тратить тысячи фунтов на это. Для каждой пачки поддельного кокаина, выгружаемого в поддельный наркопритон, кому-то приходится тратить недели на создание идеальной текстуры порошка. Для каждой таблетки, принятой актером, огромное количество труда ушло на то, чтобы убедиться, что она не вредна.

Когда дело доходит до реквизита, который актеры нюхают, курят или глотают, существуют отраслевые стандарты. Кокаин часто воспроизводится с помощью глюкозы, B12 или порошка витамина C, хотя самой распространенной заменой является порошок молока или лактозы. «Он смешивается с водой в вашем носу и по сути превращается в молоко», - объясняет Филип Барнетт, который работал над подростковой драмой Сэма Левинсона „Эйфория“.

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Часто используются легальные альтернативы траве: растения, выращенные без психоактивных химикатов. «Это как разочаровывающая травка!» - говорит Кросс. Все остальное, что курят, - это, как правило, безникотиновые травяные сигареты. Между тем, экстази и диазепам иногда заменяют сладостями, но чаще всего сахарными таблетками, купленными у фармацевтов, специализирующихся на плацебо-препаратах, созданных специально для телевидения.

«Компании, производящие плацебо, чрезвычайно дороги», - говорит Кросс. «Вы можете легко потратить 1000 фунтов стерлингов (1 238 американских долларов) и получить только эквивалентное количество настоящего наркотика, который вы найдете на улице».

Это означает, что когда наркотики нужны в большем масштабе - например, чтобы заполнить притон поддельным МДМА, крэком, кокаином и травой, как он делал на «Супергене» - продюсерам приходится проявлять креативность. Они использовали органическое масло ши для крэка, которое, по словам Кросса, «ломалось не так, как раньше, но выглядело настоящим на расстоянии». Для травки они оборачивали мох нитками, распыляли на него клей и обваливали в травах. Тем временем, 1000 блоков кокаина были созданы путем обертывания пенопластовых блоков, используемых для флористики, в термоусадочную пленку. Весь процесс занял около месяца.

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У нас была отдельная зона в художественном отделе, где работало около шести-восьми человек, которые занимались исключительно изготовлением и упаковкой наркотиков, - говорит Кросс.

Художник-постановщик сериала «Во все тяжкие» Робб Уилсон Кинг применил аналогичный подход, чтобы сделать метамфетамин реалистичным, консультируясь как с офицерами Управления по борьбе с наркотиками (DEA), так и с дилерами, с которыми он подружился на улицах Альбукерке, где снимали сериал.

Действуя таким образом, мы смогли получить доступ к кварталам и домам, где готовили метамфетамин. Мы даже подружились с некоторыми из этих людей - вспоминает Кинг.

Химический запах произведенного наркотика сохранился в его памяти. «Это было довольно страшно. Вы имеете дело с действительно опасной вещью. Если это сделать неправильно в вашем присутствии, вы можете пострадать. Но важно чувствовать и видеть это - вы можете перенести это на пленку».

Актер Джона Гилл откровенно рассказал о своем опыте вдыхания витамина D как поддельного кокаина в фильме «Волк с Уолл-стрит». «Если вы попадете в легкие с такой дозой, вы сильно заболеете», - признался он.

Что касается сцен, где актеры курят травку, Барнетт говорит: «Самая большая проблема - сделать так, чтобы это выглядело аутентично, потому что большинство актеров не курят. Держание сигареты становится чем-то, что им, возможно, придется практиковать».

Однако самым главным препятствием при показе наркотиков на ТВ часто является аутентичное отображение интенсивности наркотического опыта. Например, для «Эйфории» дизайнеры использовали сложную постановку, чтобы перенести зрителей на вершину вместе с персонажами. «В первом сезоне, - говорит Барнетт, - когда Зендая, находясь под воздействием наркотиков, поднимается по лестнице и проходит по коридору, который становится нестабильным, всю декорацию пришлось построить на шарнире, а затем переместить, чтобы воспроизвести этот эффект».

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