КНДР, відкидаючи факт наявності хворих в країні, закупила російську вакцину проти COVID-19 - Москва заперечує

Сума контракту і обсяг партії вакцини не відомий. При цьому наголошується, що вибірково її почали вводити представникам Трудової партії Кореї. Точних даних про вакцинацію лідера республіки Кім Чен Ина на даний момент немає, і, швидше за все, для її проведення необхідно буде спочатку повністю переконатися в безпечності препарату.

Що стосується термографів, то вони були встановлені на кордоні між Китаєм і КНДР з метою поступового відновлення економічної діяльності між двома країнами.

У той же час, як повідомив агентству ТАСС представник РФПІ, відповідальний за просування і виробництво вакцини за кордоном — Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) не контактував з представниками КНДР з питання закупівлі вакцини від коронавірусу “Супутник V”.

“Представники КНДР ніколи не зверталися до фонду з приводу закупівлі вакцини „Супутник V“ і не укладали ніяких контрактів”, — заявив представник фонду.

Відзначимо, за офіційними даними (зокрема за статистикою ВООЗ), в КНДР не зафіксовано випадків інфікування коронавірусом. З кінця січня в країні було вжито термінових заходів щодо захисту від поширення захворювання, які включали закриття кордонів, припинення роботи шкіл і введення загальнонаціонального карантину.

При цьому в липні Північна Корея визнала перший випадок підозри на COVID-19 в країні — у перебіжчика з Південної Кореї (Республіки Корея — ред.) в місті Кесон, але через деякий час сама Південна Корея повідомила, що не вважає, що у перебіжчика були симптоми коронавірусу.

У серпні глава КНДР Кім Чен Ин скликав Політбюро ЦК Трудової партії Кореї для обговорення ситуації з COVID-19. Також кілька тижнів тому повідомлялося, що Кім Чен Ин “закрив” столицю в спробі боротьби з COVID-19.