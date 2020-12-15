КНДР, отвергая факт наличия больных в стране, закупила российскую вакцину против COVID-19 - Москва отрицает
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. КНДР закупила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”, а также китайское диагностическое оборудование, включая термографы. С таким утверждением выступила японская газета Asahi, которая ссылается на информацию источников в южнокорейской разведке и китайских бизнес-кругах, которые связаны торговыми отношениями с северокорейской стороной, отмечает УНН.
Сумма контракта и объем партии вакцины не известен. При этом отмечается, что выборочно ее начали вводить представителям Трудовой партии Кореи. Точных данных о вакцинации лидера республики Ким Чен Ына на данный момент нет, и, скорее всего, для ее проведения необходимо будет сначала полностью убедиться в безопасности препарата.
Что касается термографов, то они были установлены на границе между Китаем и КНДР с целью постепенного возобновления экономической деятельности между двумя странами.
В тоже время, как сообщил агентству ТАСС представитель РФПИ, ответственного за продвижение и производство вакцины за рубежом — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не контактировал с представителями КНДР по вопросу закупки вакцины от коронавируса “Спутник V”.
“Представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины „Спутник V“ и не заключали никаких контрактов”, — заявил представитель фонда.
Отметим, по официальным данным (в частности статистике ВОЗ), в КНДР не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом. С конца января в стране были предприняты срочные меры по защите от распространения заболевания, которые включали закрытие границ, прекращение работы школ и введение общенационального карантина.
При этом в июле Северная Корея признала первый случай подозрения на COVID-19 в стране — у перебежчика с Южной Кореи (Республики Корея — ред.) в городе Кэсон, но спустя некоторое время сама Южная Корея сообщила, что не считает, что у перебежчика были симптомы коронавируса.
В августе глава КНДР Ким Чен ЫН созывал Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи для обсуждения ситуации с COVID-19. Также несколько недель назад сообщалось, что Ким Чен Ын “закрыл” столицу в попытке борьбы с COVID-19.