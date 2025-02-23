КНДР на 50% задовольняє всі витрати фронту рф в боєприпасах – Буданов

КНДР на 50% задовольняє всі витрати фронту рф в боєприпасах, в тому числі почалося масштабне постачання озброєння. Перш за все – це 170-мм гаубиці та 240-мм РСЗВ. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

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Що стосується боєприпасів, особливо КАБів та дронової техніки – тут вони сильно крокують вперед і значно нарощують їх виробництво. Не можна в цьому аспекті не згадати про їх вже тепер можна казати стратегічного союзника Північну Корею, яка на 50% задовольняє всі витрати фронту в боєприпасах. 50% боєприпасів - це корейські боєприпаси. Так само почалося масштабне постачання озброєння. Перш за все це 170-мм самохідні гаубиці та 240-мм РСЗВ. Всім відомий вже факт використання корейських військовослужбовців в курській області. Корея приймає активну участь у війні проти нас - сказав Буданов.

Нагадаємо

Під час Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський заявив, що росія, ймовірно, може перекинути на курський напрямок ще 2-3 тисячі військових з Північної Кореї. Як сказав глава держави, "це точно не через хороше життя, в них є втрати".