КНДР на 50% удовлетворяет все расходы фронта рф в боеприпасах - Буданов

КНДР на 50% удовлетворяет все расходы фронта рф в боеприпасах, в том числе начались масштабные поставки вооружения. Прежде всего - это 170-мм гаубицы и 240-мм РСЗО. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", передает корреспондент УНН.

Детали

Что касается боеприпасов, особенно КАБов и дроновой техники - здесь они сильно шагают вперед и значительно наращивают их производство. Нельзя в этом аспекте не вспомнить об их уже теперь можно говорить стратегическом союзнике Северной Корее, которая на 50% удовлетворяет все расходы фронта в боеприпасах. 50% боеприпасов - это корейские боеприпасы. Так же начались масштабные поставки вооружения. Прежде всего это 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм РСЗО. Всем известен уже факт использования корейских военнослужащих в курской области. Корея принимает активное участие в войне против нас - сказал Буданов.

Напомним

Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что россия, вероятно, может перебросить на курское направление еще 2-3 тысячи военных из Северной Кореи. Как сказал глава государства, "это точно не из-за хорошей жизни, у них есть потери".