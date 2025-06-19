Кличко показав, як у Києві відновлюють вулицю Глибочицьку

У Києві триває масштабна реконструкція вулиці Глибочицької, яку ініціювали 1 березня цього року. Міський голова столиці Віталій Кличко оглянув хід робіт та поділився фотографіями. Ремонт передбачає заміну дорожнього покриття та зношених трамвайних колій в обох напрямках, розповів мер, передає УНН.

За словами Кличка, вже завершено асфальтування першої ділянки - від вулиці Нижній Вал до Кудрявського узвозу з боку непарної нумерації будинків. У межах цього етапу встановили 1 200 метрів нового гранітного бордюру, оновили 12 дощоприймальних колодязів і вирівняли 42 оглядові люки відповідно до рівня дороги.

Завершили і повну заміну трамвайних колій на ділянці від вулиці Нижній Вал до Січових Стрільців — у напрямку руху до Лук’янівської площі. Це половина всього маршруту протяжністю 1750 метрів. Триває укладання нових колій між Нижнім Валом і Кудрявським узвозом у зворотному напрямку руху трамваїв