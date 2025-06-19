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Кличко показав, як у Києві відновлюють вулицю Глибочицьку

Київ • УНН

 • 1742 перегляди

У Києві триває масштабна реконструкція вулиці Глибочицької, що включає заміну дорожнього покриття та трамвайних колій. Роботи розпочались 1 березня, половина трамвайних шляхів довжиною 1750 метрів вже повністю замінена.

Кличко показав, як у Києві відновлюють вулицю Глибочицьку

У Києві триває масштабна реконструкція вулиці Глибочицької, яку ініціювали 1 березня цього року. Міський голова столиці Віталій Кличко оглянув хід робіт та поділився фотографіями. Ремонт передбачає заміну дорожнього покриття та зношених трамвайних колій в обох напрямках, розповів мер, передає УНН.

Деталі

За словами Кличка, вже завершено асфальтування першої ділянки - від вулиці Нижній Вал до Кудрявського узвозу з боку непарної нумерації будинків. У межах цього етапу встановили 1 200 метрів нового гранітного бордюру, оновили 12 дощоприймальних колодязів і вирівняли 42 оглядові люки відповідно до рівня дороги.

Завершили і повну заміну трамвайних колій на ділянці від вулиці Нижній Вал до Січових Стрільців — у напрямку руху до Лук’янівської площі. Це половина всього маршруту протяжністю 1750 метрів. Триває укладання нових колій між Нижнім Валом і Кудрявським узвозом у зворотному напрямку руху трамваїв

- розповів Кличко.

Паралельно розпочали підготовчі роботи на наступній ділянці — від Кудрявського узвозу до Глибочицького проїзду. Тут демонтують старий асфальт та проводять заміну інженерних комунікацій.

Кличко наголосив, що всі роботи виконуються поетапно й відповідно до технологічних стандартів, щоб вулиця Глибочицька після оновлення була зручною, безпечною та комфортною як для автомобілістів, так і для пішоходів.

Доповнення

Вулицю Глибочицьку на Подолі проклали ще у 1950 році. Її довжина становить 1,7 км. Останній ремонт на Глибочицькій з повною заміною залізничного полотна і шляхового покриття виконували понад 50 років тому. 

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Лілія Набока

Лілія Набока

Київщина
Кличко Віталій Володимирович
Київ
Tesla
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