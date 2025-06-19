Кличко показал, как в Киеве восстанавливают улицу Глыбочицкую

В Киеве продолжается масштабная реконструкция улицы Глубочицкой, инициированная 1 марта этого года. Мэр столицы Виталий Кличко осмотрел ход работ и поделился фотографиями. Ремонт предусматривает замену дорожного покрытия и изношенных трамвайных путей в обоих направлениях, рассказал мэр, передает УНН.

Детали

По словам Кличко, уже завершено асфальтирование первого участка - от улицы Нижний Вал до Кудрявского спуска со стороны нечетной нумерации домов. В рамках этого этапа установлено 1 200 метров нового гранитного бордюра, обновлены 12 дождеприемных колодцев и выровнены 42 смотровых люка в соответствии с уровнем дороги.

Завершена и полная замена трамвайных путей на участке от улицы Нижний Вал до Сечевых Стрельцов — в направлении движения к Лукьяновской площади. Это половина всего маршрута протяженностью 1750 метров. Продолжается укладка новых путей между Нижним Валом и Кудрявским спуском в обратном направлении движения трамваев - рассказал Кличко.

Параллельно начаты подготовительные работы на следующем участке — от Кудрявского спуска до Глубочицкого проезда. Здесь демонтируют старый асфальт и проводят замену инженерных коммуникаций.

Кличко подчеркнул, что все работы выполняются поэтапно и в соответствии с технологическими стандартами, чтобы улица Глубочицкая после обновления была удобной, безопасной и комфортной как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Дополнение

Улица Глубочицкая на Подоле была проложена еще в 1950 году. Ее длина составляет 1,7 км. Последний ремонт на Глубочицкой с полной заменой железнодорожного полотна и путевого покрытия выполняли более 50 лет назад.

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