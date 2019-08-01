Кличко вимагає від НАБУ почати кримінальне провадження щодо заяв Богдана
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко звернувся в НАБУ, аби там відкрили кримінальне провадження за заявою керівника Офісу Президента Андрія Богдана про пропозицію йому якимись особами хабаря в розмірі 20 мільйонів доларів. Про це УНН повідомили у прес-службі мера Києва.
“30 липня 2019 року на прес-конференції Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому, в розмові, пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І, нібито, вказана розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. Я не уповноважував жодну особу на подібні „переговори“! А такі висловлювання пана Богдана, який є Керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, — наголосив Кличко. — Якщо хтось до когось звертався, потрібно встановити хто, від чийого імені і з якою пропозицією. А також — з’ясувати чи отримала посадова особа неправомірну вигоду. Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації”, — підкреслив мер Києва.
Він також наголосив, що наслідком подібних заяв повинне бути не тільки оприлюднення їх на прес-конференціях.
“Переконаний, що у НАБУ є всі можливості розслідувати оприлюднену інформацію і встановити істину в цій справі. І сподіваюся, що пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, керівник Офісу Президента України, сказав журналістам правду”, — наголосив Віталій Кличко.