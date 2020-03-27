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Кличко без попередження перевірятиме столичні медзаклади

Кличко без попередження перевірятиме столичні медзаклади

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Мер Києва Віталіц Кличко без попередження перевірятиме медичні заклади столиці, зокрема, вчора з таким візитом він перевірив Олександрівську лікарню. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Вчора без попердження я відвідав Олександрівську лікарню, особисто подивився що там відбувається і як лікують киян.

Раптово такі „нальоти“ і на інші опорні заклади я буду робити і далі без попередження”, — наголосив Кличко.

Нагадаємо, у Києві підтверджено вісім нових випадків коронавірусу у людей віком від 31 до 59 років.

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