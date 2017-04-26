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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Київське "Динамо" стало першим фіналістом Кубка України

Київ • УНН

 • 19704 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Поєдинок 1/2 фіналу Кубка України сезону 2016/2017 в якому київське "Динамо" зустрілося з представником першої ліги – МФК "Миколаїв" із однойменного міста, завершилося розгромом миколаївців. Про це інформує сайт "біло-синіх", передає УНН.

Київське "Динамо" стало першим фіналістом Кубка України

У компенсований час першого тайму відзначився капітан киян Андрій Ярмоленко. Після подачі з флангу Яремчук головою дістався м'яча, воротар не зовсім вдало вибив м'яч на виході, і Ярмоленко відправив його головою у ворота. Подвоїти рахунок вдалося Тамашу Кадару для якого взяття воріт миколаївців стало першим у якості гравця "Динамо".

За 10 хвилин до завершення основного часу Ярмоленка збили у штрафному майданчику і сам постраждалий реалізував пенальті. Остаточний рахунок в матчі встановив Ярмоленко - після пасу Морозюка з лівого флангу капітан влучно пробив у дотик в кут, оформивши хет-трик – 4:0.

Нагадаємо, що суперником "Динамо" у фіналі Кубка України стане переможець пари "Шахтар" – "Дніпро".

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