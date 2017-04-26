Киевское "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины

В компенсированное время первого тайма отличился капитан киевлян Андрей Ярмоленко. После подачи с фланга Яремчук головой достался мяч, вратарь не совсем удачно выбил мяч на выходе, и Ярмоленко отправил его головой в ворота. Удвоить счет удалось Тамашу Кадару для которого взятия ворот николаевцев стало первым в качестве игрока "Динамо".

За 10 минут до конца основного времени Ярмоленко сбили в штрафной и сам пострадавший реализовал пенальти. Окончательный счет в матче установил Ярмоленко - после паса Морозюка с левого фланга капитан точно пробил в касание в угол, оформив хет-трик - 4:0.

Напомним, что соперником "Динамо" в финале Кубка Украины станет победитель пары "Шахтер" - "Днепр".