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Киевское "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины

Киев • УНН

 • 19704 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Поединок 1/2 финала Кубка Украины сезона 2016/2017 в котором киевское "Динамо" встретилось с представителем первой лиги - МФК "Николаев" из одноименного города, завершилось разгромом николаевцев. Об этом сообщает сайт "бело-синих", передает УНН.

Киевское "Динамо" стало первым финалистом Кубка Украины

В компенсированное время первого тайма отличился капитан киевлян Андрей Ярмоленко. После подачи с фланга Яремчук головой достался мяч, вратарь не совсем удачно выбил мяч на выходе, и Ярмоленко отправил его головой в ворота. Удвоить счет удалось Тамашу Кадару для которого взятия ворот николаевцев стало первым в качестве игрока "Динамо".

За 10 минут до конца основного времени Ярмоленко сбили в штрафной и сам пострадавший реализовал пенальти. Окончательный счет в матче установил Ярмоленко - после паса Морозюка с левого фланга капитан точно пробил в касание в угол, оформив хет-трик - 4:0.

Напомним, что соперником "Динамо" в финале Кубка Украины станет победитель пары "Шахтер" - "Днепр".

Украинские Национальные Новости

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