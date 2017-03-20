Київ сьогодні проведе переговори щодо траншу МВФ — П.Порошенко

“У суботу питання України зникло з сьогоднішнього порядку денного Ради директорів (МВФ — ред.). І сьогодні у нас відбудуться інтенсивні переговори міністра фінансів, голови НБУ, Прем’єр-міністра, і я в цьому буду брати участь для того, щоб ми виправили ті результати, які були викликані безвідповідальною поведінкою українських політиканів... Ми спільно маємо об’єднатися, щоб найближчим часом отримати транш”, — сказав Президент.

Раніше МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України.

Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ. У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ.

Нагадаємо, Нацбанк надасть МВФ оновлені макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО.