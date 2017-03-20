Київ сьогодні проведе переговори щодо траншу МВФ — П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні міністр фінансів Олександр Данилюк, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, голова Національного банку Валерія Гонтарева та Президент Петро Порошенко проведуть інтенсивні переговори щодо траншу від МВФ. Про це під час засідання Ради регіонального розвитку повідомив Глава держави, передає кореспондент УНН.
“У суботу питання України зникло з сьогоднішнього порядку денного Ради директорів (МВФ — ред.). І сьогодні у нас відбудуться інтенсивні переговори міністра фінансів, голови НБУ, Прем’єр-міністра, і я в цьому буду брати участь для того, щоб ми виправили ті результати, які були викликані безвідповідальною поведінкою українських політиканів... Ми спільно маємо об’єднатися, щоб найближчим часом отримати транш”, — сказав Президент.
Раніше МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України.
Згодом питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ. У Мінфіні пояснили причини зникнення питання траншу Україні з порядку денного МВФ.
Нагадаємо, Нацбанк надасть МВФ оновлені макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО.