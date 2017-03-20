Киев сегодня проведет переговоры относительно транша МВФ - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня министр финансов Александр Данилюк, Премьер-министр Владимир Гройсман, глава Национального банка Валерия Гонтарева и Президент Петр Порошенко проведут интенсивные переговоры по траншу от МВФ. Об этом во время заседания Совета регионального развития сообщил Глава государства, передает корреспондент УНН.
"В субботу вопрос Украины исчез из сегодняшней повестки дня совета директоров (МВФ - ред.). И сегодня у нас состоятся интенсивные переговоры министра финансов, главы НБУ, Премьер-министра, и я в этом буду участвовать для того, чтобы мы исправили те результаты, которые были вызваны безответственным поведением украинских политиканов... Мы совместно должны объединяться, чтобы в ближайшее время получить транш", - сказал Президент.
Ранее МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины.
Впоследствии вопрос предоставления транша Украине пропал из повестки дня Совета директоров МВФ. В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине с повестки дня МВФ.
Напомним, Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО.