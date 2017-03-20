Киев сегодня проведет переговоры относительно транша МВФ - П.Порошенко

"В субботу вопрос Украины исчез из сегодняшней повестки дня совета директоров (МВФ - ред.). И сегодня у нас состоятся интенсивные переговоры министра финансов, главы НБУ, Премьер-министра, и я в этом буду участвовать для того, чтобы мы исправили те результаты, которые были вызваны безответственным поведением украинских политиканов... Мы совместно должны объединяться, чтобы в ближайшее время получить транш", - сказал Президент.

Ранее МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины.

Впоследствии вопрос предоставления транша Украине пропал из повестки дня Совета директоров МВФ. В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине с повестки дня МВФ.

Напомним, Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО.