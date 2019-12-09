Китай відмовиться від виробленої за кордоном комп'ютерної техніки до 2023 року

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Китайській Народній Республіці розпорядились через три роки повністю відмовитися від використання в державних установах і громадських організаціях комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, що було створене за межами країни. Про це в понеділок повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела, передає УНН.