Китай відмовиться від виробленої за кордоном комп'ютерної техніки до 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Китайській Народній Республіці розпорядились через три роки повністю відмовитися від використання в державних установах і громадських організаціях комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, що було створене за межами країни. Про це в понеділок повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела, передає УНН.
В першу чергу, під заміщення потрапить техніка таких американських компаній, як HP, Dell та Microsoft. Замість них уряд планує використовувати техніку китайської компанії Lenovo.
За даними деяких аналітиків, заміні на вітчизняні еквіваленти підлягають більше 20-30 млн електронних пристроїв. Заміщення буде відбуватися поступово: так, за 2020 рік планується замінити близько 30% комп’ютерів іноземного виробництва, в 2021 році — близько 50%, а у 2022 — решту 20%.
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Як зазначає видання, цей захід є частиною великої урядової кампанії, націленої на розвиток вітчизняних комп’ютерних технологій та ослаблення залежності від іноземних, в тому числі на тлі заборони відомствам США використовувати обладнання, виробленого китайськими компаніями Huawei і ZTE.
Раніше в травні президент США Дональд Трамп підписав указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури Сполучених Штатів від іноземних загроз. У зв’язку з цим Міністерство торгівлі країни з 17 травня внесло Huawei в чорний список через загрозу національній безпеці, проте пізніше відомство видало Huawei тимчасову генеральну ліцензію терміном на 90 днів, яка відновлює право забезпечувати обслуговування мереж і надавати оновлення програмного забезпечення для її мобільних пристроїв. Згодом її дія була продовжена.
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У серпні минулого року Трамп підписав указ, заборонивши урядовим відомствам США використовувати обладнання, вироблене Huawei і ще однієї китайською компанією — ZTE.