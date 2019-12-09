Китай откажется от произведенной за рубежом компьютерной техники до 2023 года

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Китайской Народной Республике распорядились через три года полностью отказаться от использования в государственных учреждениях и общественных организациях компьютерного оборудования и программного обеспечения, что было создано за пределами страны. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, передает УНН.

В первую очередь, под замещение попадет техника таких американских компаний, как HP, Dell и Microsoft. Вместо них правительство планирует использовать технику китайской компании Lenovo.

По данным некоторых аналитиков, замене на отечественные эквиваленты подлежат более 20-30 млн электронных устройств. Замещение будет происходить постепенно: так, 2020 года планируется заменить около 30% компьютеров иностранного производства, в 2021 году — около 50%, а в 2022 — остальные 20%.

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Как отмечает издание, это мероприятие является частью большой правительственной кампании, нацеленной на развитие отечественных компьютерных технологий и ослабление зависимости от иностранных, в том числе на фоне запрета ведомствам США использовать оборудование, произведенного китайскими компаниями Huawei и ZTE.

Ранее в мае президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Министерство торговли страны с 17 мая внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, однако позже ведомство выдало Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая восстанавливает право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. Впоследствии ее действие было продлено.

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В августе прошлого года Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией — ZTE.

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