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Президент Microsoft розкритикував владу США за обмежувальні заходи проти Huawei

Президент Microsoft розкритикував владу США за обмежувальні заходи проти Huawei

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент американської корпорації Microsoft Бред Сміт вважає несправедливими заходи, до яких влада США вдається для регулювання діяльності китайської компанії Huawei. Про це він заявив в інтерв’ю агентству Bloomberg, опублікованому в неділю, передає УНН.

Сміт зазначив, що президент США Дональд Трамп і його радники так і не роз’яснили належним чином, чому вважають Huawei загрозою для безпеки країни і приймають щодо неї різні обмежувальні заходи. На думку президента Microsoft, Вашингтон не повинен перешкоджати тому, щоб Huawei набувала продукцію американських компаній, в тому числі програмне забезпечення.

Подібні заходи, як констатував Сміт, слід приймати “на підставі фактів, логічних висновків і законів”. За його словами, Microsoft зверталася до американських регулюючих органів за роз’ясненнями з приводу їх позиції щодо Huawei. Як зазначив Сміт, часто відповідь була наступною: “Якби ви знали те, що знаємо ми, ви б з нами погодилися”. Говорячи про позицію Microsoft, він підкреслив: “Дуже добре, розкажіть нам, що ви знаєте, щоб ми могли вирішити самостійно”.

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“Заявити технологічній компанії, що вона може продавати свою продукцію, але не купувати операційні системи або чіпи — це те ж саме, що сказати компанії, що володіє готелями, що вона може відкривати двері, але не ставити ліжка в номерах або не подавати їжу в ресторані, — вважає Сміт. — У будь-якому випадку ви створюєте загрозу виживанню цієї компанії”.

Нагадаємо, 15 травня Трамп підписав указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури США від зовнішніх загроз. В результаті Мінторг США з 17 травня вніс Huawei в чорний список через загрозу національній безпеці.

У серпні минулого року Трамп підписав указ, який заборонив американським відомствам використовувати обладнання, вироблене Huawei і китайською компанією ZTE. Керівництво Huawei назвало таке рішення посяганням США на законні права підприємств КНР, додавши, що тим самим Вашингтон сам засудив себе до відставання в розгортанні мережі 5G.

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