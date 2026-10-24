Кінець війни наблизить лише дипломатичне вирішення питання Донбасу - Рубіо

Тільки розв'язання проблеми Донбасу може наблизити кінець війни росії проти України. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН із посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу.

Деталі

За словами Рубіо, президент США Дональд Трамп доклав величезних зусиль, намагаючись знайти спосіб завершити цей "надзвичайно складний конфлікт" та стати посередником між сторонами.

Війна точиться за Донбас. Це боротьба за один із регіонів країни. По суті, це близько 11% території держави, на яку росія напала і не може захопити у військовий спосіб, а Україна не бажає відмовлятися від неї - з міркувань суверенітету та власної довгострокової безпеки. І вони мають вагомі причини не погоджуватися на це - сказав держсекретар США.

"Чекаю на інформацію від Рубіо" - Зеленський зробив заяву щодо обмежень Starlink

На його переконання, питання полягає в тому, чи можливий "певний компроміс, за якого обидві сторони будуть змушені піти на поступки, щоб покласти край війні".

Цю війну неможливо вирішити військовим шляхом. Вона завершиться лише дипломатично. І питання полягає в тому, чи можна досягти результату, за якого обидві сторони щось отримають, але водночас підуть на поступки й доведуть справу до кінця - зазначив Рубіо.

Він додав, що якою б важкою не була ситуація, її неможливо вирішити, якщо обидві сторони не сядуть за стіл переговорів і не почнуть говорити одна з одною.

"Саме це ми намагаємося зробити - не наполягаючи, що сама присутність сторін за одним столом автоматично розв’яже проблему, але ми не матимемо жодного шансу на її вирішення, якщо не зможемо посадити їх за стіл переговорів", - резюмував Рубіо.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пригрозив Україні та росії запровадати проти них 200% мита в разі відсутності мирної угоди між країнами.

Україна готова до тристоронніх переговорів із США та росією вже завтра - Зеленський