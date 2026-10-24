Конец войны приблизит только дипломатическое решение вопроса Донбасса — Рубио

Только решение проблемы Донбасса может приблизить конец войны России против Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу.

Детали

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп приложил огромные усилия, пытаясь найти способ завершить этот "чрезвычайно сложный конфликт" и стать посредником между сторонами.

Война идет за Донбасс. Это борьба за один из регионов страны. По сути, это около 11% территории государства, на которое напала Россия и не может захватить его военным путем, а Украина не желает отказываться от него — из соображений суверенитета и собственной долгосрочной безопасности. И у них есть веские причины не соглашаться на это — сказал госсекретарь США.

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По его убеждению, вопрос заключается в том, возможен ли "определенный компромисс, при котором обе стороны будут вынуждены пойти на уступки, чтобы положить конец войне".

Эту войну невозможно решить военным путем. Она завершится только дипломатическим путем. И вопрос заключается в том, можно ли достичь результата, при котором обе стороны что-то получат, но одновременно пойдут на уступки и доведут дело до конца — отметил Рубио.

Он добавил, что, какой бы сложной ни была ситуация, ее невозможно решить, если обе стороны не сядут за стол переговоров и не начнут говорить друг с другом.

"Именно это мы пытаемся сделать — не настаивая на том, что само присутствие сторон за одним столом автоматически решит проблему, но у нас не будет ни единого шанса на ее решение, если мы не сможем посадить их за стол переговоров", — резюмировал Рубио.

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