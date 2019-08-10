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Кількість жертв злив і повеней в Індії досягло 28

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Щонайменше 28 людей загинули в результаті злив і повеней в штаті Керала на півдні Індії. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters. Раніше телеканал NDTV повідомляв про 17 жертв стихії, передає УНН.

За даними агентства, понад 64 тис. осіб, що проживають в порушених повенями регіонах, евакуйовані. В результаті удару стихії постраждали близько 30 людей, не менше семи числяться зниклими без вісті.

Міжнародний аеропорт Кочин, є найбільш завантаженим в штаті, закритий. У кількох округах штату Керала оголошений підвищений рівень небезпеки, скасовані заняття в школах.

Головний міністр штату Пінарайі Віджаян провів зустріч з представниками місцевого агентства з боротьби з надзвичайними ситуаціями, щоб проконтролювати хід рятувальних робіт.

Нагадаємо, внаслідок аварії рятувального човна в Індії загинуло 9 осіб, 16 пропали безвісти.

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