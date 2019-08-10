Кількість жертв злив і повеней в Індії досягло 28
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Щонайменше 28 людей загинули в результаті злив і повеней в штаті Керала на півдні Індії. Про це в п’ятницю повідомило агентство Reuters. Раніше телеканал NDTV повідомляв про 17 жертв стихії, передає УНН.
За даними агентства, понад 64 тис. осіб, що проживають в порушених повенями регіонах, евакуйовані. В результаті удару стихії постраждали близько 30 людей, не менше семи числяться зниклими без вісті.
Міжнародний аеропорт Кочин, є найбільш завантаженим в штаті, закритий. У кількох округах штату Керала оголошений підвищений рівень небезпеки, скасовані заняття в школах.
Головний міністр штату Пінарайі Віджаян провів зустріч з представниками місцевого агентства з боротьби з надзвичайними ситуаціями, щоб проконтролювати хід рятувальних робіт.
Нагадаємо, внаслідок аварії рятувального човна в Індії загинуло 9 осіб, 16 пропали безвісти.