Внаслідок аварії рятувального човна в Індії загинуло 9 осіб, 16 пропали безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Рятувальний човен перекинувся в четвер у окрузі Санглена штату Махараштра на заході Індії. Дев'ять осіб, серед яких сім жінок, немовля і чоловік, загинули, ще 16 вважаються зниклими безвісти, передає УНН із посиланням на Xinhuanet.
Як заявив представник місцевої поліції, інцидент стався, коли місцеві жителі намагалися вивезти на рятувальному човні близько 30 осіб з постраждалих від повені районів у більш безпечне місце.
За минулий тиждень в штаті пройшли сильні дощі, які призвели до повеней і евакуації понад 140 тис. осіб.
На минулому тижні в Індії повідомлялося про 16 загиблих в різних інцидентах, пов’язаних з повенями. Національні сили реагування на стихійні лиха, а також військовослужбовці сухопутних військ і ВМС були скеровані в постраждалі райони для проведення рятувальних операцій.
Метеорологічна служба Індії в четвер випустила попередження про “надзвичайно сильній зливі” в трьох округах штату Махараштра — Пуне, Сатаров і Колхапур.
Нагадаємо, в Індії кількість жертв від ударів блискавок збільшилася до 51.