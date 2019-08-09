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6 марта, 19:19 • 133936 просмотра

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6 марта, 17:12 • 142915 просмотра

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В результате аварии спасательной лодки в Индии погибли 9 человек, 16 пропали без вести

В результате аварии спасательной лодки в Индии погибли 9 человек, 16 пропали без вести

Киев  •  УНН

 • 9160 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Спасательный лодка перевернулась в четверг в округе Санглена штата Махараштра на западе Индии. Девять человек, среди которых семь женщин, младенец и мужчина, погибли, еще 16 считаются пропавшими без вести, передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

Как заявил представитель местной полиции, инцидент произошел, когда местные жители пытались вывезти на спасательной лодке около 30 человек из пострадавших от наводнения районов в более безопасное место.

За прошедшую неделю в штате прошли сильные дожди, которые привели к наводнениям и эвакуации более 140 тыс. человек.

На прошлой неделе в Индии сообщалось о 16 погибших в различных инцидентах, связанных с наводнениями. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия, а также военнослужащие сухопутных войск и ВМС были направлены в пострадавшие районы для проведения спасательных операций.

Метеорологическая служба Индии в четверг выпустила предупреждение о “чрезвычайно сильном ливне” в трех округах штата Махараштра — Пуне, Сатаров и Колхапур.

Напомним, в Индии число жертв от ударов молний увеличилась до 51.

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