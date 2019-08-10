Число жертв ливней и наводнений в Индии достигло 28
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. По меньшей мере 28 человек погибли в результате ливней и наводнений в штате Керала на юге Индии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters. Ранее телеканал NDTV сообщал о 17 жертвах стихии, передает УНН.
По данным агентства, более 64 тыс. человек, проживающих в затронутых наводнениями регионах, эвакуированы. В результате удара стихии пострадали около 30 человек, не менее семи числятся пропавшими без вести.
Международный аэропорт Кочин, который является самым загруженным в штате, закрыт. В нескольких округах штата Керала объявлен повышенный уровень опасности, отменены занятия в школах.
Главный министр штата Пинарайи Виджаян провел встречу с представителями местного агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями, чтобы проконтролировать ход спасательных работ.
Напомним, в результате аварии спасательной лодки в Индии погибли 9 человек, 16 пропали без вести.