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Кількість жертв урагану "Іда" на північному сході США зросла до 45 - CNN

Кількість жертв урагану "Іда" на північному сході США зросла до 45 - CNN

Київ • УНН

 • 15467 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Щонайменше 45 людей загинули на північному сході США через наслідки урагану "Іда". Про це повідомила в четвер телекомпанія CNN з посиланням на місцеву владу, передає УНН.

Раніше

Найбільше постраждали штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі, де нараховуються десятки жертв. Загиблі є також в штаті Пенсільванія. Раніше повідомлялося про 26 загиблих на північному сході США.

Контекст

У середу влада трьох штатів ввела на їх території режим надзвичайної ситуації через ураган “Іда”, який значно ослаб після обвалення на штат Луїзіана 29 серпня, проте приніс з собою проливні дощі і грози. Метеорологи в середу ввечері характеризували природне явище як посттропіческій циклон і попереджали, що він супроводжується “сильними опадами і загрожує повенями”.

За кілька годин у Нью-Йорку випало 15-25 см опадів. На телефони місцевих жителів надійшли повідомлення про можливі підтоплення і торнадо. Основний удар припав на райони Бруклін і Квінс, місцеві жителі в соціальних мережах повідомляли про затоплення вулиць, будинків, станцій метрополітену. Зливи призвели до тимчасових перебоїв в роботі трьох міських аеропортів, були скасовані кілька матчів проходить зараз в мегаполісі Відкритого чемпіонату США (US Open) з тенісу.

Додамо

Ураган “Іда”, який отримав 4-ю категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона (швидкість вітру від 58 до 70 метрів в секунду), 29 серпня обрушився на південний штат Луїзіану і потім, поступово слабшаючи, рухався уздовж Східного узбережжя США.

У Луїзіані близько двох мільйонів людей залишилися без електрики, спостерігалися також перебої з водопостачанням. В околицях столиці штату Батон-Руж загинув чоловік — на його будинок впало дерево.

Очікується, що в п’ятницю в Луїзіану прибуде президент США Джо Байден, а в четвер він виступить зі зверненням до нації, в якому, як повідомляється, розповість про реакцію Білого дому на збиток, нанесений ураганом “Іда”.

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