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Кількість жертв урагану "Іда" зросла до 26 осіб

Кількість жертв урагану "Іда" зросла до 26 осіб

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Щонайменше 26 людей загинули в Нью-Йорку і околицях в ході сильної повені, викликаної ураганом "Іда", пише Reuters. При цьому влада мегаполісу повідомляє, що розгул стихії забрав життя 13 людей, каже мер міста Білл де Блазіо на прес-конференції в четвер, 2 вересня, передає УНН.

Надзвичайний стан в Нью-Йорку через повінь

Ураган “Іда”, що вдарив по США кілька днів тому, призвів в Нью-Йорку і околицях до найсильнішої за історію міста зливи і сильних повеней. Дороги та житлові будинки містами виявилися під метровим шаром води, метрополітен повністю припинив роботу, в аеропортах міста були скасовані сотні рейсів.

Мер мегаполісу увечері 1 вересня оголосив в місті надзвичайний стан. Режим НС через наслідки урагану “Іда” був введений і в штаті Нью-Йорк.

Додамо

Ураган “Іда”, який отримав 4-ю категорію за шкалою Саффіра-Сімпсона (швидкість вітру від 58 до 70 метрів в секунду), 29 серпня обрушився на південний штат Луїзіану і потім, поступово слабшаючи, рухався уздовж Східного узбережжя США.

У Луїзіані близько двох мільйонів людей залишилися без електрики, спостерігалися також перебої з водопостачанням. В околицях столиці штату Батон-Руж загинув чоловік — на його будинок впало дерево.

Очікується, що в п’ятницю в Луїзіану прибуде президент США Джо Байден, а в четвер він виступить зі зверненням до нації, в якому, як повідомляється, розповість про реакцію Білого дому на збиток, нанесений ураганом “Іда”.

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