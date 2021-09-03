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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 7973 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 34176 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 65331 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 139655 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126242 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121858 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Число жертв урагана "Ида" возросло до 26 человек

Число жертв урагана "Ида" возросло до 26 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. По меньшей мере 26 человек погибли в Нью-Йорке и окрестностях в ходе сильного наводнения, вызванного ураганом “Ида”, пишет Reuters. При этом власти мегаполиса сообщили, что разгул стихии унес жизни 13 человек, говорит мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции в четверг, 2 сентября, передает УНН.

Чрезвычайное положение в Нью-Йорке из-за наводнения

Ураган “Ида”, ударивший по США несколько дней назад, привел в Нью-Йорке и окрестностях в сильнейшей в истории города ливни и сильных наводнений. Дороги и жилые дома городами оказались под метровым слоем воды, метрополитен полностью прекратил работу, в аэропортах города были отменены сотни рейсов.

Мэр мегаполиса вечером 1 сентября объявил в городе чрезвычайное положение. Режим ЧС из-за последствий урагана “Ида” был введен и в штате Нью-Йорк.

Добавим

Ураган “Ида”, который получил 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона (скорость ветра от 58 до 70 метров в секунду), 29 августа обрушился на южный штат Луизиану и затем, постепенно ослабевая, двигался вдоль восточного побережья США.

В Луизиане около двух миллионов человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб человек — на его дом упало дерево.

Ожидается, что в пятницу в Луизиану прибудет президент США Джо Байден, а в четверг он выступит с обращением к нации, в котором, как сообщается, расскажет о реакции Белого дома на ущерб, нанесенный ураганом “Ида”.

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