Число жертв урагана "Ида" на северо-востоке США возросло до 45 - CNN

Ранее
Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где насчитываются десятки жертв. Погибшие также в штате Пенсильвания. Ранее сообщалось о 26 погибших на северо-востоке США.
Контекст
В среду власти трех штатов ввели на их территории режим чрезвычайной ситуации из-за урагана “Ида”, который значительно ослаб после обрушения на штат Луизиана 29 августа, однако принес с собой проливные дожди и грозы. Метеорологи в среду вечером характеризовали естественное явление как посттропический циклон и предупреждали, что он сопровождается “сильными осадками и грозит наводнениями”.
За несколько часов в Нью-Йорке выпало 15-25 см осадков. На телефоны местных жителей поступили сообщения про возможные подтопления и торнадо. Основной удар пришелся на районы Бруклин и Квинс, местные жители в социальных сетях сообщали о затоплении улиц, домов, станций метрополитена. Ливни привели к временным перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей проходит сейчас в мегаполисе Открытого чемпионата США (US Open) по теннису.
Добавим
Ураган “Ида”, который получил 4-ю категорию по шкале Саффира-Симпсона (скорость ветра от 58 до 70 метров в секунду), 29 августа обрушился на южный штат Луизиану и затем, постепенно ослабевая, двигался вдоль восточного побережья США.
В Луизиане около двух миллионов человек остались без электричества, наблюдались также перебои с водоснабжением. В окрестностях столицы штата Батон-Руж погиб человек — на его дом упало дерево.
Ожидается, что в пятницу в Луизиану прибудет президент США Джо Байден, а в четверг он выступит с обращением к нации, в котором, как сообщается, расскажет о реакции Белого дома на ущерб, нанесенный ураганом “Ида”.